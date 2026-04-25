レイノルズは1-1の延長10回に1四球も1回無安打無失点で8ホールド目■ DeNA 2ー1 巨人（24日・横浜）DeNAのショーン・レイノルズ投手が24日、横浜スタジアムで行われた巨人戦の延長10回に5番手で登板し、1回無安打無失点で8ホールド目を挙げた。今季11登板で防御率1.50を誇る新助っ人。投球はもちろん、言動でも早くもファンを虜にしている。ブルペンカーには乗らない。いつも通り、右翼後方から勢いよく走ってマウンドに上がっ