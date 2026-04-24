愛し合っているのに結婚に踏み出せないカップルが、“恋人として最後”の旅行で未来を決断するABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月23日の第8話では、長年の交際を経ても埋まらない深い溝が浮き彫りになった。【映像】水着姿で海でキスする一部始終過去の彼の言動で不信感を募らせてきたサチエ（31）と、自分なりの誠意を見せながらも二度の離婚を経験し結婚に消極的になってしまっているケンシ（39）。「好きだけ