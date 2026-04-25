お笑いコンビ、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が25日までにXを更新。包茎手術のCMに登場していたことが判明した。ナダルは22日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）で、番組収録2週間前に包茎手術をしていたと自ら告白していた。ナダルは台東区内にあるクリニックのXのポストを引用。自身が広告塔となっている35％オフのCMポストを引用した上で「今こそ剥いちゃって！！！術後すぐは狭い