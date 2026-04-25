長年慣れ親しんだ名字を変えたくない、改姓に伴う手続きが大変など、結婚に伴う改姓に頭を悩ませる女性も多い。【映像】窓口で言い渡されたまさかの一言ニュース番組『わたしとニュース』では、3度目の結婚を機に名字を変えようとして直面した経験を本にした漫画家の鳥飼茜氏をゲストに迎え、イラストエッセイストの犬山紙子氏とともに、日本の結婚制度について深掘りした。■「何時代の罰だよ」2年間放置した許可書が無効に…