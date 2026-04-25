本拠地ナショナルズ戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。4回の第2打席で2試合ぶりとなる今季11号ソロを放つなど、5-4で勝ったチームに貢献した。これで直近10戦7発の量産態勢。今オフに獲得を見送った球団に対し、米ファンからは「一体何を考えていたんだろうな」との反応まで飛び出している。勢いが止まらない。0-1の4回一死走者なしで迎