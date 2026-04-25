ABEMA（アベマ）のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（後10：00）の第4回が23日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送された。【映像】ええええ！意外過ぎる才能を見せた石丸伸二サウナデートでは、元政治家・しんじ（石丸伸二）、現役東京大学大学院生・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる恋の三角関係が本格化。まさかつが「好きな子がいるから」とストレートにあさへの想いをぶつける中、あさから「心は動いた？」と問