現地４月24日に開催されたラ・リーガの第32節で、２位のレアル・マドリーは５位のベティスと敵地で対戦。勝点９差で首位のバルセロナを追うマドリーは、17分にヴィニシウス・ジュニオールのゴールで先制する。だが90＋４分にエクトル・ベジェリンに得点を許し、そのまま１−１の引き分けに終わった。前節のアラベス戦（２−１）でも後半アディショナルタイムに失点していたマドリー。今節も同様に終了間際にゴールを割られ、勝