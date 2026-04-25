行方不明になった愛する我が子を探すため、母親は捜索にありとあらゆる手を尽くした。願いもむなしく、安達結希くん（11）は遺体で発見される。さらにその後、結希くんの死体を遺棄した容疑で逮捕されたのは、養父の安達優季容疑者（37）だった。【写真】“頭ごなしにどなる感じ”「息子を探す父親」を演じ続け、チラシを配っていた容疑者結希くんの「父親」だった容疑者は、なぜ犯行に及んだのか。取材を進めると、2人の間に