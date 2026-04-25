マイケル・ティルソン・トーマスさん＝2019年12月、米ワシントン（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米国出身の世界的指揮者でサンフランシスコ交響楽団の音楽監督を25年間務めたマイケル・ティルソン・トーマスさんが22日、悪性の脳腫瘍「膠芽腫」のため西部サンフランシスコの自宅で死去した。81歳だった。米メディアが伝えた。1944年、ロサンゼルス生まれ。20代半ばでボストン交響楽団の副指揮者に就任し、後にロンドン交響楽