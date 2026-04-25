お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が24日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNKバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を2週連続で欠席した。番組冒頭、日村の相方の設楽統（53）が「先週に続き、日村さん体調不良ということで、今日も日村さんいないんですよ」と切り出した。「日村さんも、こんな言い方するとあれだけど、おじいちゃんだからね。俺も日村さんもホントに。万全になるまでゆっくりと休んでいただいて」と語った。そ