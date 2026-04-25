「ゲージツ家のクマさん」こと美術家の篠原勝之さんが17日、死去した。84歳だった。篠原さんのSNSが伝えた。葬儀・告別式などは行わず親近者によって送られたという。SNSで「篠原の体調についてご心配をおかけしておりましたが、4月17日に他界いたしました」と報告。続けて「いつもあたたかく見守っていただき、お力添えを賜りましたことに、心より感謝いたします。ありがとうございました。本人の遺志により通夜葬儀は行わず、20