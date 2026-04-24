株式会社ドミノ・ピザ ジャパンが展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザ ドミノ・ピザは、2026年4月24日（金）〜5月10日（日）までの期間限定で、「ドミノデカ盛り祭（まつり）」を開催する。なお、4月24日（金）〜4月26日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン及びアプリからに限り注文でき、4月27日（月）以降は、電話・店頭注文も可能となる。今年のゴールデンウィークは、物価高の影響で節約志向が高まる