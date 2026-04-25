4回の第2打席でメジャートップに並ぶ11号を放つ【MLB】Wソックス 5ー4 ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦で11号を放って勝利に貢献した。実は、メジャーデビュー以降に本塁打以外の長打はナシ。“激レア”な新記録を達成した。1点ビハインドで迎えた4回の第2打席、元巨人の右腕マイコラスから右翼席へ飛び込む豪快な一発を放ち、メジャ