《可愛さで犯人を籠絡する作戦か》《こんなん可愛すぎて悪人がナデナデしに出てきちゃうじゃん》《取り調べ担当だったらハク状しちゃいそうです》【写真】ネット上でもファン急増中！ ポメラニアン警察犬の「ハク号」とXで話題となったのは、宮崎県内で初めて警察犬となったポメラニアンの「ハク号」、2歳。小さく、白いふわふわとした毛をまとい、とても可愛らしいビジュアルだ。警察犬といえばシェパード警察犬といえばシェ