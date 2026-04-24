「オリックス３−２日本ハム」（２４日、京セラドーム大阪）日本ハムが痛恨の逆転負けで２連敗を喫し、借金２となった。打線はオリックス先発のエスピノーザに対し、初回に郡司の中前適時打で先制。しかし、１点リードの二回無死一、三塁の好機に２者連続でセーフティースクイズを仕掛けたが成功せず。水野は捕邪飛、浅間は初球ファウルの後、強行策に切り替えたが三振に倒れた。新庄剛志監督は「今年のエスピノーザはめち