レアル・マドリードがブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールとの契約延長に向けて動いているようだ。23日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。2018年夏に母国の名門フラメンゴからレアル・マドリードへ加入したヴィニシウスは、ここまで公式戦通算370試合に出場し124ゴール100アシストをマーク。2度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む数多くのタイトル獲得に貢献し、2023−24シーズンからはかつてポルト