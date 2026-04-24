【おしえてビックさん・42】ゴールデンウイーク（GW）が近づき、長期で旅行やアウトドアを楽しむ機会が増えます。そこで必需品なのが、スマートフォンなどを充電するモバイルバッテリーです。でも「発火事故のニュースを目にして安全性が心配」「軽くてコンパクトなものがほしい」「バッテリー容量が気になる」など、選ぶ上でいろいろと悩みます。そこで、ビックカメラ池袋本店でモバイルバッテリーコーナー販売員の星野将成（ほ