国民的アイドルグループ、嵐の福岡でのラストツアーが、4月24日から3日間開催されます。福岡の街に全国から嵐ファンたちが集結しています。 みずほPayPayドームにファンが ■星原賢太朗カメラマン「上空からでも、たくさんの人が集まっているのが分かります。」5月31日で活動終了となる国民的アイドルグループ、嵐。4月24日から3日間、福岡でコンサートが行われます。■ファン「楽しみで