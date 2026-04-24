テクノホライゾン [東証Ｓ] が4月24日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の18億円→30億円(前の期は3.6億円)に66.7％上方修正し、増益率が4.9倍→8.1倍に拡大し、5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8.2億円→20.2億円(前年同期は3.7億円)に2.5倍増額し、増