テクノホライゾン <6629> [東証Ｓ] が4月24日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の18億円→30億円(前の期は3.6億円)に66.7％上方修正し、増益率が4.9倍→8.1倍に拡大し、5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8.2億円→20.2億円(前年同期は3.7億円)に2.5倍増額し、増益率が2.2倍→5.4倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の20円→30円(前の期は12円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

１．業績予想修正の理由映像＆ＩＴ事業においては、GIGAスクール構想第２期の進展を背景に、国内事業の売上及び利益面ともに概ね想定通りに推移しました。海外事業では、当社の連結子会社であるPacific Tech Pte. Ltd. の業績が好調であり、売上及び利益面ともに想定以上に推移しました。また、ロボティクス事業においては、市況の回復基調を受け、受注獲得が当初想定を上回り堅調に推移しました。以上の理由から、通期連結業績予想を修正いたします。（注）上記業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、また、会計監査人の監査手続き中であることから公表した予想数値にさらなる変動が生じる可能性があります。２．営業外収益の計上について当第４四半期連結会計期間（2026年１月１日から2026年３月31日まで）において、為替相場の変動に伴い、為替差益211百万円を営業外収益に計上する見込みとなりました。これは、主に当社及び連結子会社が保有する外貨建資産及び負債の評価の影響によるものです。その結果、通期連結会計期間（2025年４月１日から2026年３月31日まで）の為替差益は、463百万円となる見込みです。３．特別利益の計上について当社は、2026年３月25日付「連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、連結子会社である株式会社アド・サイエンスの全株式を譲渡いたしました。株式譲渡に伴う影響額の精査が完了し、2026年３月期連結決算において、子会社株式売却益495百万円を特別利益として計上する見込みとなりました。



当社は、2025年９月に、前身である旧株式会社タイテックの設立以来50周年を迎えました。これもひとえに株主様をはじめ、お客様、お取引先様、関係各位の長年にわたるご支援、お引き立ての賜と心より感謝申し上げます。つきましては、これを記念するとともに、株主の皆様への感謝の意を表するため、2026年３月期の期末配当において、１株当たり10円の記念配当を実施させていただくことといたしました。これにより、2026年３月期の期末配当金は、普通配当20円に記念配当10円を加え、１株当たり30円となる予定です。