阪神・村上頌樹投手が２４日、甲子園での全体練習に参加した。チームの連敗ストップに向け、２５日の広島戦（甲子園）に先発する。この日はキャッチボールやランニングなどで調整した右腕。今季ここまで４登板で１勝１敗、防御率２．０８。前回登板の１７日・中日戦（甲子園）では６回４安打１失点にまとめたが、勝ち負けつかず。直近２戦白星なし。チームの悪い流れを断ち切り、自身も４月３日の広島戦（マツダ）以来の白星を