駅の無人化で憲法が保障する移動の自由が侵害されたなどとして、大分県の車いす利用者や視覚障害者計６人がＪＲ九州に１人１１万円の損害賠償を求めた訴訟で、大分地裁は２３日、請求を棄却する判決を言い渡した。冨田美奈裁判長は無人化について「障害者差別や、合理的配慮と安全性確保義務に反する違法なものとは認められない」と述べた。原告側は、無人化で、乗車時の介助を受けるのに事実上予約が必要になったことなどは配