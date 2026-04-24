「ゲームやめなさい！」「あと5分！」と繰り返される親子の攻防を、スマートに解決する救世主になるか――。慶洋エンジニアリングは4月24日、スマートフォンやゲーム機の使いすぎを防ぐ、大容量タイムロッキングボックス「AN-S172」を発売した。価格は7310円（税込）。本製品はデバイスをボックスに入れてタイマーをセットするだけで物理的にロックがかかる仕組みで、感情的に怒ることなく、子供が自律的にデジタルデバイスから離