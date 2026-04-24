給配電システムの日常的なメンテナンスを行う、中国移動通信フフホトデータセンターインフラネットワーク運用保守エンジニアの侯暁雯（こう・ぎょうぶん）さん。（資料写真、フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト4月24日】中国内モンゴル自治区フフホト市南郊に位置する和林格爾（ホリンゴル）データセンタークラスターは全国十大データセンタークラスターの一つで、約50カ所の大型データセンターが集結しており、演算