俳優の綾瀬はるかさんのマネジャーが運営するInstagramアカウントは4月22日、投稿を更新。綾瀬さんが主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』の撮影オフショットを披露しました。【写真】綾瀬はるかの美しい姿「美しくて素晴らしい映画ができましたね」同アカウントは「映画『人はなぜラブレターを書くのか』綺麗な夕日の中で撮影をしました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、綾瀬さんが夕景をバックに砂浜に立つ