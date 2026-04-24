「好きすぎる…」綾瀬はるか、美しい映画オフショット公開！ 「輝いてて素敵すぎる」「お疲れ様でした」
俳優の綾瀬はるかさんのマネジャーが運営するInstagramアカウントは4月22日、投稿を更新。綾瀬さんが主演を務める映画『人はなぜラブレターを書くのか』の撮影オフショットを披露しました。
【写真】綾瀬はるかの美しい姿
ファンからは、「好きすぎる…」「美しくて素晴らしい映画ができましたね」「はるかちゃん輝いてて素敵すぎる」「美しい」「可愛い」「撮影お疲れ様でした」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】綾瀬はるかの美しい姿
「美しくて素晴らしい映画ができましたね」同アカウントは「映画『人はなぜラブレターを書くのか』 綺麗な夕日の中で撮影をしました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、綾瀬さんが夕景をバックに砂浜に立つ姿で、ダウンジャケットやマフラーで防寒しながら、満面の笑みを見せています。2枚目はスタッフが綾瀬さんの髪を整えているシーンで、撮影現場の和やかな雰囲気が伝わってくるようです。
妻夫木聡さんとのツーショットも20日にも「寺田家のオフショットを公開」と、同映画に出演する妻夫木聡さんとの撮影オフショットを公開していた同アカウント。コメントでは、「素敵」「今日見てきました」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)