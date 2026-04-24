24日朝、金沢港にことし最大級のクルーズ船が入港し、多くの乗客が金沢を訪れています。24日に金沢港に寄港したのは、超大型客船「MSCベリッシマ」。総重量は17万トン超えで、金沢港ではことし最大級の大きさとなります。クルーズ船からは約4000人の乗客たちが次々と金沢に降り立ち、それぞれの目的地に向けて出発しました。 乗客：「(船内は)快適ですよね。何でもそろってて」「鼓門。それを一番に見ようと思っ