高市政権発足から今月21日で半年となり、メディアが実績や政治手法などを検証する記事を掲載している。永田町がざわついたのが、21日の毎日新聞の記事だった。【もっと読む】高市政権が公約「消費税ゼロ」断念へ秒読み…党や政府内で「誰が口火を切るか」のチキンレース勃発高市首相は今月10日、首相官邸に自民党幹部の麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行の3人を招いて昼食をともにした。1時間の「ランチ会」のメニュー