金沢市の70代の女性から現金をだまし取ったとして、指示役とみられる暴力団員の男が逮捕です。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、指定暴力団「住吉会」系傘下組織の25歳の組合員です。警察によりますと、この容疑者は複数人とともに、金沢市の70代の女性とやり取り。警察官を名乗り、女性に対し「詐欺の主犯格として名前が挙がっている」などとうそをいい、現金約460万円を東京都内の集合住宅に郵送させ、だまし取った疑いが持たれ