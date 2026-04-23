高市早苗首相は、5月の大型連休に訪れるベトナムで演説し、外交の柱とする「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の進化に向け、新たな構想を発表する方針を固めた。中国の経済的威圧や中東情勢を踏まえて各国と経済安全保障分野での連携を強化し、地域を「強く豊かにする」と表明する方向で調整している。複数の政府関係者が23日、明らかにした。FOIPはルールに基づく国際秩序構築を目指す構想で、10年前の2016年に当時の安