大分県版カーボンニュートラルの実現に向けた連携協定が23日、県庁で結ばれました。 【写真を見る】カーボンニュートラル実現へ県と九電グループが連携協定大分 この協定は大分県と九州電力、九電みらいエナジーの3者が九州で初めて結んだもので、大分県の地球温暖化対策計画の方向性と九電グループの脱炭素などの取り組みが一致したことから実現しました。 23日の締結式では協