味の素本社を訪れ、社員らと記念撮影に応じるフィギュアスケート女子の坂本花織（中央左）＝23日、東京都内フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が23日、現役最後のシーズンとなった今季、食事面の支援を受けた東京都内の味の素本社を訪れ、社員を前に「心強いサポートをしていただき、自分にとって最高のシーズンになった」と感謝した。昨季までは体調不良で1年に計40日ほ