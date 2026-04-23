お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海が4日、自身のインスタグラムを更新。34歳の誕生日のお祝いランチを報告した。「先日34歳の誕生日でした」と報告。「チビバーグと師匠と一緒に中華ランチ」と長男と夫でお笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤とのお祝いランチを明かした。「おめかししたので師匠がいっぱい写真撮ってくれたよ笑」と蜂谷。「最後のは師匠渾身の謎の花越しのショット