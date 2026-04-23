OpenAIがテキスト中の個人情報を検出してマスキングするモデル「OpenAI Privacy Filter」を公開しました。OpenAI Privacy Filterは個人を特定できる情報の検出と伏せ字化に特化した小型モデルで、未加工の文書を外部サーバーに送らずローカル環境で処理できる点を特徴としており、Apache 2.0ライセンスの下でGitHubとHugging Faceを通じて提供されています。Introducing OpenAI Privacy Filter | OpenAIhttps://openai.com/index/i