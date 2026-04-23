OpenAIが文書中の個人名・メアド・電話番号などの個人情報をマスキングして流出を防ぐ「OpenAI Privacy Filter」をオープンソースでリリース

OpenAIが文書中の個人名・メアド・電話番号などの個人情報をマスキングして流出を防ぐ「OpenAI Privacy Filter」をオープンソースでリリース