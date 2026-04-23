TISインテックグループのTISは4月21日、生成AIの普及に伴う情報漏えいリスク増加により社内の情報セキュリティ管理に課題感を抱える企業に向けて、情報資産の保護領域を定義し、リスク分析から運用定着までをワンストップで支援する「AI対応データ保護管理サービス」を提供開始することを発表した。同サービスでは3種の主要なデータ管理ツール「Microsoft Purview」「Varonis」「すみずみ君」を業種や規模に合わせて最適化し、企業