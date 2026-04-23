【フレームアームズ・ガール 信玄改】 9月 発売予定 価格：7,700円 コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール 信玄改」を9月に発売する。価格は7,700円。 本製品は、同社の美少女プラモデル「フレームアームズ・ガール」より、メカニックデザイナーの大河原邦男氏と、イラストレーターの