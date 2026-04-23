【フレームアームズ・ガール 信玄改】 9月 発売予定 価格：7,700円

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール 信玄改」を9月に発売する。価格は7,700円。

本製品は、同社の美少女プラモデル「フレームアームズ・ガール」より、メカニックデザイナーの大河原邦男氏と、イラストレーターの島田フミカネ氏によってデザインされたフレームアームズ・ガール「信玄」の強化版である「信玄改」をプラモデルで表現したもの。

新規カラーの強化装甲パーツ（エクスアーマーG）を装備した商品となっており、新規の塗装済みの顔パーツが5種（「通常顔」「笑顔」「叫び顔」「マスク通常顔」「マスク叫び顔」）付属している。

肌の成型色を轟雷等の他のフレームアームズ・ガールと同じ標準的なカラーに変更しており、頭髪パーツは新規カラーで成型。エアダクト型髪の毛の有無が差し替えで再現できる。

兜、背部の旗印等をはじめとした特徴的なデザインで、朱色と黒色、金色を基調としたカラーリングが一際目立つほか、素顔状態とマスク状態が再現可能で、素体状態と武装状態が再現できる。

付属装備として日本刀大小（来国長、星月夜政宗）、長銃、短銃（掌式滑空砲（長銃/短銃））が付属しており、背部バックパックを基部とした旗印状のウィングは、自由に可動し肩装甲や旗印、ウィングなど大きくシルエットを変える事ができる。

各部マーキング、瞳のデカールが付属するほか、PVC製手首が左右それぞれ5種付属しており、PVC製の手首のため、既存M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズ等の武装を持つ事ができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。

「フレームアームズ・ガール 信玄改」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約162mm 素材：PS、PE、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。