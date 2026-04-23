「テレビ局なのに、局内では“視聴率”という言葉が特にこの番組ではタブーになっていますよ。カズレーザーさんの“迷走中”発言については“よくぞ言ってくれた！”と一部の番組スタッフは好意的にとらえていますが、局内では “責任問題は必至”との見方です」（テレビ局関係者）

カズレーザー（41）がお笑いコンビ・ニューヨークとともにMCを務める今春スタートの生放送新番組『超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します』（フジテレビ系）。4月14日に放送された第3回の放送で、カズレーザーが「この番組、業界で何て言われてるか知ってます？ 『逃走中』の姉妹番組、『迷走中』って……」と話すなど、低視聴率が話題になったが、さらに数字が落ちたという。

「初回の平均世帯視聴率は2.9％（ビデオリサーチ社調べ、関東地区。以下同）で、平均個人視聴率は1.8％。2回目も世帯2.8％、個人1.8％と同時間帯でも全局のなかでダントツの最下位。そして第3回は世帯2.5％、個人1.4％と最低視聴率を“更新”してしまったのです。お騒がせ報道番組『Live Newsイット！』よりも下回っていました」（前出・テレビ局関係者）

低視聴率は早くも局内で問題視されているという。

「まず編成幹部から番組の責任者に“生放送だけに演者の発言には注意するように”といった忠告があったようですね。

現状では、この番組はフジテレビのゴールデン枠で“歴代最低視聴率”レベルなので、10月改編での打ち切りも視野に近々に検討会を開く方針のようです。カズレーザーさんも番組関係者に“大丈夫？いつまで続きそう？”と苦笑いしていたと聞いています」（前出・テレビ局関係者）

意外なテコ入れ策も検討されているようだ。

「フジテレビのバラエティ番組は軒並み視聴率で苦戦しています。いっぽうで『めざましテレビ』や『イット！』など、報道＆情報番組がなんとか奮闘している状況。そこで、知性派のカズレーザーさんを活かし“報道局主導”のリニューアル案も浮上しているとか。

とはいえ、フジテレビは報道局でも続々と有望な人材が外部に流出しており、新企画を作る余力がどれだけあるのか……」

テコ入れに向け、さらなる“超調査”が必要なようだ。