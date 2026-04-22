【モデルプレス＝2026/04/22】角川映画の名作2本 『時をかける少女』『セーラー服と機関銃』が2027年に舞台化決定。『時をかける少女』の主人公・芳山和子役に乃木坂46の小川彩、『セーラー服と機関銃』の主人公・星泉役に同じく乃木坂46の菅原咲月が出演することが発表され、2人が喜びのメッセージを寄せた。【写真】18歳乃木坂46メン「メガネ姿魅力的」ミニスカ制服姿◆小川彩＆菅原咲月、舞台単独初主演決定1976年（昭和51年）1