グラビアアイドル波崎天結（25）が、21日までにインスタグラムを更新。ひもビキニ姿を投稿した。波崎は「金色のまんまるおしり」とつづり、金色のビキニ姿を投稿した。波崎は布面積の小さなビキニを着用。後ろ向きのポーズで美ヒップを強調した。この投稿にフォロワーからは「天結姫の美クビレ美桃尻」「芸術と言っても差し支えがないレベルですよね」「ナイスヒップ」とコメントが寄せられている。波崎は25年8月、自身のSNSで「