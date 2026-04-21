アメリカのトランプ大統領は、22日に期限を迎えるイランとの停戦について、延長は「したくない」と話しました。トランプ大統領は21日、CNBCテレビの番組に電話で出演し、イランとの停戦延長について「そんなことはしたくない」と話しました。イランとの停戦期限について、トランプ氏は20日、アメリカ東部時間の22日の夜、日本時間では23日の午前中だと表明していますが、期限までに合意できなければ「爆撃を再開するだろう。我々は