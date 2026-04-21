◆パ・リーグ日本ハム３―１楽天（２１日・エスコンフィールド）楽天・荘司康誠投手（２５）が日本ハム戦に先発し、７回８安打３失点、１０奪三振で今季初黒星を喫した。今季４勝目を目指して先発した荘司は序盤から１５０キロを超える直球にスプリットやカットボールを交えて、三振を量産。しかし、３回にレイエスに左前適時打を許して先制点を献上すると、４回には奈良間と水野に連続適時打を浴びた。開幕投手が開幕４戦４