エブリスタは、同社が運営する小説投稿サイト「エブリスタ」において、めちゃコミックとコラボした『めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞』を開催する。今回はより多くの人が参加できるよう、コンテストの募集テーマを広げ、賞典もこれまで以上に充実した内容にスケールアップ。さらに、特別審査員として声優・蒼井翔太が参画し、ボイス賞に輝いた作品は、蒼井翔太によってボイスドラマ化されるスペシャル企画も。応募受付は202