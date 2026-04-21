本格的な海水浴シーズンを迎えるのに先立ち、大分市が21日海水浴場の水質を調査しました。 【写真を見る】海開き前に海水浴場で水質調査大分 大分市では毎年、市民が海水浴場を安全に利用できるよう、市内三か所で水質を調査しています。 このうち、毎年およそ6万人が利用する田ノ浦ビーチでは21日、市の担当者が海に入り目視で透明度や油膜の有無の確認をしました。 満潮時と干潮時の2回調査をすることで万全