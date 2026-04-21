年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、70歳まで働き続けたほうがいいのかを悩んでいる人からの質問です。※サムネイル画像：PIXTA All About

老後のお金や生活費が足りるのか不安...70歳まで働き続けたほうがいい?

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 70歳まで働き続けたほうがいいのかを悩んでいる人からの質問を紹介している
  • 厚生年金の加入期間が長くなり、加入期間分の老齢厚生年金受給額が多くなる
  • また、働くことによる給与収入も大きいと専門家は解説している
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