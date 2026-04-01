4月21日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区鹿子木（携帯電話・シートベルト）県道・・・玉名市中（歩行者妨害）県道・・・宇城市小川町（歩行者妨害） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいる場合