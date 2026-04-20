長野県北部で4月18日午後、最大震度5強や5弱を観測する地震が相次ぎました。同月20日午後4時52分ごろには三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生し、青森県で最大震度5強を観測しました。その後、気象庁が今後、巨大地震が発生する可能性が平時より高まっているとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表。地震への備えの再確認を呼び掛けています。【豆知識】「えっ…」これが「避難用リュック」に忘れずに入