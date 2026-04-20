歌手の浜崎あゆみ（47）が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自宅に酸素カプセルなどを導入したことを明かした。浜崎は4月8日の東京公演を皮切りにした全国ツアーを敢行しており、「11月まで続く30公演を前に、素早いリカバリーの重要さを本気で考えた結果、RED LIGHT THERAPYルームとガチ酸素力プセルを自宅に導入しました」と報告。レッドライト療法は、血行促進や細胞の修復を促すとされている。設備の写