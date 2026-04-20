犬の『ストレスが溜まりすぎている』サイン５選 犬はさまざまな原因でストレスを溜め込みがちです。環境の変化や飼い主との関係、不適切な生活環境、運動不足などなど。では、そんな犬たちがストレスを溜め込みすぎると、どのような行動を起こすのでしょうか。 1.問題行動があからさまに悪化する 犬のストレスが限界を迎えると、問題行動を起こすようになったり、元々みられていた問題行動が悪化したりすることがあり